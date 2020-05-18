مفيد فوزي يتهرب من إجابة سؤال عن الشيخ الشعراوي

واجهت المخرجة إيناس الدغيدي الإعلامي مفيد فوزي بتصريح قديم له، قال فيه إن الشيخ متولي الشعراوي حرض الفنانات على ارتداء الحجاب.وسألت إيناس مفيد فوزي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس» عن مصدر المعلومة، هل قالت له الفنانات ذلك أم مجرد استنتاج، فتهرب من إجابة السؤال، قائلًا: «الشيخ الشعراوي كان يقول لي قول الحمد لله، فسألته لماذا، فقالي لتصون النعمة».وقرر مفيد فوزي نفس الحديث، رافضًا التعليق على تصريحه السابق بأن الشعراوى السبب وراء ارتداء بعض الفنانات الحجاب.مفيد فوزي: ما قيل عن قتل سعاد حسني سيناريوهات شعبيةومن بين سعاد حسني وفاتن وماجدة، اختار مفيد فوزي إنقاذ الأولى، قائلًا: «لأنها ظُلمت وانتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت من مصر حزينة، ثم بعض الناس اختزلوها فى قصة حب عبدالحليم حافظ، وسعاد حسني هى صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما والتليفزيون، ولن أنسى أن فاتن حمامة حينما عادت إلى مصر قالتلى ودينى فيلم زوجتى والكلب، وقد رأته فى سينما في العباسية بعد أن تنكرت».وردًا على سعاد حسني قتلت أم لا، قال مفيد فوزي: «سعاد حسنى قتلها الإدمان بنفس الطريقة التى مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت سقطت من شرفتها كانت نزلت متفصصة، وأخوها قالى شوفتها فى المشرحة ليس فيها خدش، وليس صحيحًا أنها ألقيت أو كسرت السلم، والشعب المصرى لديه متعة السيناريو أكثر من وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة».