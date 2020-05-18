"نقلت 9000 مرتزق إلى طرابلس".. تركيا تواصل عدوانها على ليبيا

عرضت فضائية "مداد نيوز"السعودية، تقريرايسلط الضوء على استمرار الاستخبارات التركية في عملية نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا رغم رفض الكثير من قادة الفصائل السورية إرسال مقاتليها.





وأضاف التقرير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية من بينهم مقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي عبر جسر جوي تركي بعد تلقيهم التدريبات في المعسكرات تركية.





ولفت التقرير إلى أنه بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 8950 مرتزقا في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا المعسكرات التركية بلغ نحو 3300 مرتزقا يتلقون التدريبات قبل نقلهم لليبيا .





وأشار التقرير إلى أنه من بين المجندين يوجد 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 عاما غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد" أكثر الفصائل السورية وولاءً لتركيا