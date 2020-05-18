شعبة الدخان: مصانع المعسل ملتزمة بدفع رواتب العمال كاملة

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن «المعسل والدخان» الأكثر تضررا بأزمة كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هناك تراجع في مبيعات وصل إلى 98%.وأضاف إمبابي في تصريح لـ«الدستور» أن هناك حوالي 40 مصنع دخان توقفوا عن العمل تماما منذ إغلاق الكافيهات والمقاهي، ويعمل بهم نحو 30 ألف عامل تقريبًا، لافتًا إلى أن تلك المصانع ملتزمة بدفع رواتب العمال بها كاملة.وتابع رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن هناك تراجع في مبيعات السجائر من أول رمضان حتى الآن إلى 25%، بسبب زيادة طول ساعات فترة الصيام، مؤكدًا أن الغرفة تساند القيادة السياسية في أي قرار لمصلحة البلاد والاقتصاد.