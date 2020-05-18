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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بينهم خالد الجندي.. 3 شيوخ رفض مفيد فوزي إنقاذهم

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:21 م
خالد الجندي
خالد الجندي
أحلام عبدالرحمن
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في سابقة ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» رفض الضيف وهو الإعلامي مفيد فوزي، اختيار أي شخص لإنقاذه من بين الثلاثة الذين عرضوا عليه.

والثلاثة أشخاص هم "الشيخ خالد الجندي، والحبيب علي الجفري، والخميني" ، وقال مفيد فوزي، خلال لقائه في البرنامج المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إنه لا يعرف أي منهم وبالتالي لن ينقذ أحدا، بينما في الفقرة التالية، اختار مفيد فوزي أن ينقذ الرئيس الأمريكي ترامب، قائلا: «لأننا سنعرف منه حقيقة هذا الفيروس العابر للقارات، ونعرف أنه كان على حق في ضربه للاقتصاد الصيني، وننقذه أيضا من بعض أفكاره، لأنه رئيس ورجل أعمال».

وفي فقرة الأسوأ من كورونا، قال مفيد فوزي: «غياب المصل الواقي هو ما جعل العالم بأسره في لحظة سكون، ولو بإيدي أنقذ شخص واحد فقط أنقذ دمي ودموعي»، وأقول لها «أنا عايش علشانك.. علشان أكون موجود في قلبك وراسك واهتماماتك».

ولفت مفيد فوزي إلى أنه كان يقدم حديث المدينة 21 سنة، وفي مرة حصل على موافقة على أن يحاور محافظ القاهرة، وعندما ذهب إلى مكتبه، قال مدير مكتبه إنه اعتذر وأخذ إجازة.

وأردف فوزي: «وقفت بجوار الكرسي فقالت لي المخرجة هتعمل إيه فقولت لها هحاور الكرسي، وبالفعل سألته "هربت من الحوار والمسئولية ليه؟" ».

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