نسرين فؤاد تكتب: مشاعر الغرباء

هؤلاء المجردون من الأسماء والعناوين، من يمرون بحياتنا ونمر بهم دون أن نتعلق أو يتعلقون هم بنا،من نراهم في الشوارع والحانات والطرقات ومن خلف زجاج السيارات السميك،تلك السيدة التي تفترش الرصيف خلف بضاعتها البسيطة، وهي تنظر نحونا مبتسمة لعل ابتسامتها تجد صدي بداخلنا ونبتاع منها ببضع جنيهات لترتسم علي ملامحها ابتسامة حقيقية من صنع الرضا، تلك المرأة المتأنقة صاحبة الخطوات السريعة المتجهة لعملها، وتختبئ خلف ملامحها الجادة مشاعر أم وربة منزل ما زالت متعلقة بما تركته دون انتهاء في مطبخ بيتها،ذلك الطفل بزي المدرسة القابع خلف زجاج الحافلة ينظر للعالم باندهاش بنظرات بريئة هادئة تخفي شقاوته المفرطة وكأنها استراحة محارب قبل أن يصل لأرض المعركة،العجوز البشوش المتكأ علي عصاه السميكة ويقف علي جانب الطريق يهدي ابتسامته للجميع مغلفة بكلمات التشجيع وعبارات الدعاء الصادقة،الرجل ذو الملامح الصارمة والخطوة القوية ساعيًا لعمله بجدية تصنع تلك الهالة المميزة من حوله تكسبه هيبة الوقار والاحترام،الشاب المهندم بعطره الفواح وملابسه النظيفة الواقف بأعين لامعة في انتظار حبيبته،كل هؤلاء الغرباء بمشاعرهم المجردة نحونا، يصنعون في عالمنا تلك الحالة من الإلهام والإحساس،نرى ابتساماتهم وهى تلهب مشاعرنا، ونرى انكسارتهم في أعينهم الزائغة المضطربة وخطواتهم المتعرجة، لتهون علينا أوجاعنا ونعرف أننا لسنا وحدنا من نعاني ونتألم،مشاعر الغرباء تمنحنا الحياة ونحن كغرباء في عوالمهم نمنحهم بمشاعرنا الظاهرة المرسومة علي وجوهنا نبض الحياة.إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية