نسرين فؤاد تكتب: مشاعر الغرباء

نسرين فؤاد تكتب: مشاعر الغرباء
الإثنين 18/مايو/2020 - 09:16 م
هؤلاء المجردون من الأسماء والعناوين، من يمرون بحياتنا ونمر بهم دون أن نتعلق أو يتعلقون هم بنا،
من نراهم في الشوارع والحانات والطرقات ومن خلف زجاج السيارات السميك،
تلك السيدة التي تفترش الرصيف خلف بضاعتها البسيطة، وهي تنظر نحونا مبتسمة لعل ابتسامتها تجد صدي بداخلنا ونبتاع منها ببضع جنيهات لترتسم علي ملامحها ابتسامة حقيقية من صنع الرضا، تلك المرأة المتأنقة صاحبة الخطوات السريعة المتجهة لعملها، وتختبئ خلف ملامحها الجادة مشاعر أم وربة منزل ما زالت متعلقة بما تركته دون انتهاء في مطبخ بيتها،
ذلك الطفل بزي المدرسة القابع خلف زجاج الحافلة ينظر للعالم باندهاش بنظرات بريئة هادئة تخفي شقاوته المفرطة وكأنها استراحة محارب قبل أن يصل لأرض المعركة،
العجوز البشوش المتكأ علي عصاه السميكة ويقف علي جانب الطريق يهدي ابتسامته للجميع مغلفة بكلمات التشجيع وعبارات الدعاء الصادقة،
الرجل ذو الملامح الصارمة والخطوة القوية ساعيًا لعمله بجدية تصنع تلك الهالة المميزة من حوله تكسبه هيبة الوقار والاحترام،
الشاب المهندم بعطره الفواح وملابسه النظيفة الواقف بأعين لامعة في انتظار حبيبته،
كل هؤلاء الغرباء بمشاعرهم المجردة نحونا، يصنعون في عالمنا تلك الحالة من الإلهام والإحساس،
نرى ابتساماتهم وهى تلهب مشاعرنا، ونرى انكسارتهم في أعينهم الزائغة المضطربة وخطواتهم المتعرجة، لتهون علينا أوجاعنا ونعرف أننا لسنا وحدنا من نعاني ونتألم،
مشاعر الغرباء تمنحنا الحياة ونحن كغرباء في عوالمهم نمنحهم بمشاعرنا الظاهرة المرسومة علي وجوهنا نبض الحياة.
إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية