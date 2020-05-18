باسل خياط يتفوق على السقا ويتبرع بـ100 ألف جنيه

الرهيبة التي يتمتع بها في مقابل الفنان أحمد السقا.



وحقق باسل خياط للمرة الأولى منذ بداية عرض حلقات البرنامج، الفوز على أحمد السقا، بكل فقرات البرنامج وذلك بتفوق كبير عليه.



وفي نهاية الحلقة تبرع باسل خياط بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح إحدى المؤسسات الخيرية وهي سمة البرنامج منذ عرض الحلقة الأولى من البرنامج.



كما تم منح 100 ألف جنيه لأحد المسابقين بعد الإجابة على سؤال حلقة البرنامج.



حل الفنان السوري باسل خياط، ضيفًا على حلقة برنامج «إغلب السقا» الذي يذاع عبر فضائية mbc مصر.ووصفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي باسل خياط بـ«سيكوباتي الدراما العربية والجوكر» بسبب النجاح الذي حققه في أعماله الدرامية.وشارك السقا وباسل خياط في العديد من فقرات البرنامج التي أثبتت القوة