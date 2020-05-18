رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:11 م
توفيق الدقن
توفيق الدقن
طباعة
الفنان الراحل توفيق الدقن واحد من أهم الفنانين المصرين، الذين اشتهروا بأدوار الشر والأدوار الكوميدية، وله لزمات ما تزال عالقة فى أذهان المصريين.

من المواقف الكوميدية للفنان توفيق الدقن خارج الوقوف أمام الكاميرا، ما حدث بينه وبين المخرج الكبير مصطفى العقاد، فقد تمنى الدقن المشاركة فى الفيلم الشهير "الرسالة".

وعقب نجاح الفيلم غضب الفنان توفيق الدقن، بعدما علم أن العقاد حذف اسمه من قائمة المرشحين لبطولة الفيلم.

وبعد سنوات قليلة من عرض الفيلم، نظم أحد رجال الأعمال حفلة كبيرة ضمت العديد من المدعوين، بينهم توفيق الدقن ومصطفي العقاد.

وعندما رأى توفيق الدقن مصطفى العقاد جالسًا، تقدم من طاولته ناحيته، دون إلقاء تحية، وقال له: "ممكن أسال سؤال محيرني يا أستاذ مصطفى. هو ليه مكنش ليا دور في فيلم الرسالة، وأنا فنان مصري معروف وسمعتي زي البرلنت؟".

طلب العقاد من الدقن أن يهدأ ويجلس كي يكملا الحديث، فرفض الدقن وظل واقفًا ينتظر الإجابة وسط نظرات جميع الحضور لهما.

حتى رد العقاد قائلًا: "أستاذ توفيق أنت فنان بارع وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولكن تعرف خصوصية الفيلم فهو فيلم إسلامي ديني، بينما أدوارك معروفة بالشخص اللعوب أو السكير أو الحرامي غير الملتزم".

وفي موقف كوميدي رد الدقن: "والله عال يعني حضرتك كنت خايف على سمعة الإسلام مني".

ليرد العقاد: "عفوًا أستاذ توفيق الأمر ليس كما تظن"، فرد الدقن:"أظن إيه بس يا أستاذ ما الرسالة وصلت، يا أخي كنت خدتني مع الكفار، طيب لما أنا سيء السمعة وأنا راضي.. ولا تكونش خايف على سمعة الكفار كمان وانا مش دريان أما عجاي،ب هل توفيق الدقن خطر على سمعة المسلمين والكفار كمان كنت خليني أبو لهب، لتنفجر القاعة والحضور بالضحك على الموقف الساخر، ما جعل العقاد نفسه يضحك على الموقف ناظرًا لتوفيق الدقن دون أن يتمالك نفسه من الضحك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

82 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الوزراء: طرح كمامة قماش تُستخدم لمدة شهر بـ5 جنيهات

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيين

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة