«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

الفنان الراحل توفيق الدقن واحد من أهم الفنانين المصرين، الذين اشتهروا بأدوار الشر والأدوار الكوميدية، وله لزمات ما تزال عالقة فى أذهان المصريين.من المواقف الكوميدية للفنان توفيق الدقن خارج الوقوف أمام الكاميرا، ما حدث بينه وبين المخرج الكبير مصطفى العقاد، فقد تمنى الدقن المشاركة فى الفيلم الشهير "الرسالة".وعقب نجاح الفيلم غضب الفنان توفيق الدقن، بعدما علم أن العقاد حذف اسمه من قائمة المرشحين لبطولة الفيلم.وبعد سنوات قليلة من عرض الفيلم، نظم أحد رجال الأعمال حفلة كبيرة ضمت العديد من المدعوين، بينهم توفيق الدقن ومصطفي العقاد.وعندما رأى توفيق الدقن مصطفى العقاد جالسًا، تقدم من طاولته ناحيته، دون إلقاء تحية، وقال له: "ممكن أسال سؤال محيرني يا أستاذ مصطفى. هو ليه مكنش ليا دور في فيلم الرسالة، وأنا فنان مصري معروف وسمعتي زي البرلنت؟".طلب العقاد من الدقن أن يهدأ ويجلس كي يكملا الحديث، فرفض الدقن وظل واقفًا ينتظر الإجابة وسط نظرات جميع الحضور لهما.حتى رد العقاد قائلًا: "أستاذ توفيق أنت فنان بارع وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولكن تعرف خصوصية الفيلم فهو فيلم إسلامي ديني، بينما أدوارك معروفة بالشخص اللعوب أو السكير أو الحرامي غير الملتزم".وفي موقف كوميدي رد الدقن: "والله عال يعني حضرتك كنت خايف على سمعة الإسلام مني".ليرد العقاد: "عفوًا أستاذ توفيق الأمر ليس كما تظن"، فرد الدقن:"أظن إيه بس يا أستاذ ما الرسالة وصلت، يا أخي كنت خدتني مع الكفار، طيب لما أنا سيء السمعة وأنا راضي.. ولا تكونش خايف على سمعة الكفار كمان وانا مش دريان أما عجاي،ب هل توفيق الدقن خطر على سمعة المسلمين والكفار كمان كنت خليني أبو لهب، لتنفجر القاعة والحضور بالضحك على الموقف الساخر، ما جعل العقاد نفسه يضحك على الموقف ناظرًا لتوفيق الدقن دون أن يتمالك نفسه من الضحك.