رفع 250 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء في المهد بالغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتطهير والتعقيم الوقائي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، إنه تم رفع 250 طن قمامة من جميع نقاط التجميع بنطاق الحي، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، إلى جانب إزالة دور ثان عشر ببرج سكني بجوار المركز القومي طريق محلة منوف دائرة الحي.وأكد عيسى، على استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع الحي في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، إلى جانب أعمال رفع المطابق وعمل بلاعات المطر بشارع الرفاعي.