ضبط 185 مخالفة تموينية خلال أسبوع في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن شن مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 11 حتى 17 مايو الجاري، أسفرت عن ضبط 185 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، في بيان صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 103 محاضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 17 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، 16 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 12 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 9 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 4 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 3 مخالفات سلع مجهولة المصدر، 3 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات لتاجر تموين مغلق، مخالفتين لعدم وجود ميزان، مخالفة واحدة مخبز مغلقة، مخالفة بيع بأعلى من السعر المقرر، مخالفة منشأة بدون ترخيص.وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات التموينية نجحت أيضا خلال النصف الأول من شهر مايو في مصادرة والتحفظ على كميات من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام، شملت 184 كيلوجرام لحوم بلدية، 650 كيلوجرام سمن نباتي، 16 عبوة ألبان وجبنن 4000 عبوة عصائر، 1680 عبوة مياه معدنية، طن و150 كيلوجرام أرز، 400 كيلوجرام سكر، 240 كيلوجرام زيت طعام، 3 طن و400 كيلوجرام دقيق، 70 طن ملح طعام، طن خامات بلاستيك، 40 قطعة مستلزمات طبية، 67 قطعة ملابس.