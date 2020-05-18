مصدر: لا اجتماعات بشأن إعادة فتح الكنائس





وتضمنت الشائعة أن الاجتماعات كانت بمشاركة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، والبابا ثيؤدروروس الثانى، بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس، والمطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية.



وقال المصدر، لـ«الدستور»: «حتى الآن لم يجر تحديد موعد لفتح الكنائس، والبيانات الصادرة عن الكنائس بالإغلاق لم تكن موحدة، بل أصدرت كل كنيسة بيانًا بشكل منفرد بعد التنسيق مع كوادرها وقياداتها، ومن ثم لا منطقية لاجتماعهم بشأن اتخاذ قرار موحد حول افتتاح دور العبادة».



نفى مصدر كنسى ما تردد حول عقد اجتماعات بين رؤساء الكنائس المصرية، بمشاركة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن إعادة فتح الكنائس.