الأسهم الأوروبية تقفز مع تخفيف إجراءات العزل وآمال بتعافٍ اقتصادي سريع
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:30 م
وكالاتطباعة
شهدت الأسهم الأوروبية أفضل يوم لها في حوالي ثمانية أسابيع اليوم الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية، مع تخفيف إجراءات العزل العام وتقرير مثير للتفاؤل عن لقاح محتمل لكوفيد-19 عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع.
وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا مع صعود مؤشرها 8% بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 6.5% وأسهم شركات السفر والترفيه 7.9%.
وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7% إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2%.
ودعت فرنسا وألمانيا إلى إنشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار)؛ لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1%، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس.
وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا مع صعود مؤشرها 8% بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 6.5% وأسهم شركات السفر والترفيه 7.9%.
وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7% إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2%.
ودعت فرنسا وألمانيا إلى إنشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار)؛ لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1%، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس.