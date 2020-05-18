الأسهم الأوروبية تقفز مع تخفيف إجراءات العزل وآمال بتعافٍ اقتصادي سريع

شهدت الأسهم الأوروبية ‬أفضل يوم لها في حوالي ثمانية أسابيع اليوم الاثنين بدعم من مكاسب قوية لأسهم الشركات المرتبطة بالدورات الاقتصادية، مع تخفيف إجراءات العزل العام وتقرير مثير للتفاؤل عن لقاح محتمل لكوفيد-19 عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع.وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة القطاعات الرابحة في أوروبا مع صعود مؤشرها 8% بينما ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 6.5% وأسهم شركات السفر والترفيه 7.9%.وقفز المؤشر داكس الألماني المثقل بشركات صناعة السيارات 5.7% إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر كاك القياسي للأسهم الفرنسية 5.2%.ودعت فرنسا وألمانيا إلى إنشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار)؛ لمساعدة المنطقة في الخروج سريعا من الأزمة.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 4.1%، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع والعشرين من مارس.