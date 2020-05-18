وزير السياحة: فتح المتاحف المصرية قريبًا (فيديو)

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رسالة للعالم من أمام متحف المصري القديم بميدان التحرير، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف (18 مايو من كل عام).وقال العناني: «متاحفنا اليوم مغلقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها ستفتح قريبا لاستقبال عشاق الحضارة المصرية القديمة».. لافتا إلى أنه اختار المتحف المصري الذي يعتبر من أقدم المتاحف عراقة حيث بني عام 1902.