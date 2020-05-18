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الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة: فتح المتاحف المصرية قريبًا (فيديو)

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:29 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رسالة للعالم من أمام متحف المصري القديم بميدان التحرير، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف (18 مايو من كل عام).

وقال العناني: «متاحفنا اليوم مغلقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنها ستفتح قريبا لاستقبال عشاق الحضارة المصرية القديمة».. لافتا إلى أنه اختار المتحف المصري الذي يعتبر من أقدم المتاحف عراقة حيث بني عام 1902.

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