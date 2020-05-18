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الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا مستعدة لاستقبال السياح الأوروبيين 3 يونيو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:26 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
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حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من تبني اتفاقات ثنائية لفتح الحدود، معلنا استعداد بلاده لاستقبال سياح أوروبيين ابتداء من 3 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن تصريحات دي مايو جاءت في كلمة له خلال مؤتمر عبر دائرة الفيديو مع نظرائه من ألمانيا والنمسا وكرواتيا وقبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا حول التدفقات السياحية في الاتحاد الأوروبي بمبادرة من ألمانيا لمناقشة إجراءات فتح الحدود وقواعد الحجر الصحي والتعاون بين الوكالات الصحية بين الدول الأوروبية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "من غير المقبول وجود قوائم سوداء بين دول الاتحاد الأوروبي، إذا لم نغير هذا التوجه، فستكون هناك آثار اقتصادية خطيرة على قطاع السياحة في جميع البلدان الأوروبية، وليست إيطاليا فقط".

وأضاف دي مايو: "ابتداء من 3 يونيو، إيطاليا ستعيد الفتح، يمكن التنقل بين الأقاليم ونحن على استعداد لاستقبال المواطنين الأوروبيين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في إيطاليا، منشآتنا جاهزة وفي المقدمة".

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