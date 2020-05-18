اليورو يقفز أمام الدولار الأمريكي

قفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا، دعوة إلى إنشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو، واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3% مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس، مسجلًا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أبريل 2017.ويسعى الاتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو، وأن يكون خطة أولية لاتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.