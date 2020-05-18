السودان يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع إريتريا

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع إريتريا، بما يحقق رغبات وتطلعات شعبي البلدين، مشيرًا إلى الإصرار على المضي قدمًا في تحقيق السلام الشامل والعادل، خلال لقائه مع عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية الإريتري، ويماني قبرآب مستشار الرئيس الإريتري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد حمدوك بالعلاقات التاريخية بين السودان وإريتريا والروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين.من ناحيته، أكد الوفد الإرتيري حرص بلاده على بناء علاقات قوية مع السودان، ومساندتها لبرامج وأهداف الحكومة الانتقالية بالسودان.