رامز جلال يُقبل رأس الفنانة نبيلة عبيد

غير الفنان رامز جلال تفاصيل حلقة برنامجه «رامز مجنون رسمي» بعد وقوع الفنانة نبيلة عبيد ضيفة على حلقة الليلة منه.وقام رامز جلال في نهاية الفقرة الأخيرة بطبع قبلة على رأس الفنانة نبيلة عبيد، متسائلًا مش عارف الرقابة هتشيل دي ولا لا؟وأنهى رامز برنامجه دون إتمام فقرات البرنامج، وذلك مراعاة لكبر سنها ولخطورة فقرات البرنامج التي لا تتناسب مع سنها.وللمرة الأولى، قام رامز جلال باصطحاب نبيلة عبيد معه للمرة الأولى على القادة المتحركة وتغطي بركة المياه، والتي يسقط فيها ضحايا البرنامج.وكان رامز جلال قد قال خلال الحلقة إنه لا بد أن ينفذ المقلب في الفنانة نبيلة عبيد، وذلك لتحليل المبالغ المالية التي سيتم وضعها في حسابها البنكي.