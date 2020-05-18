«إحمي».. تطبيق إلكتروني لتعقب مصابي كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، عن خطة لاعتماد تطبيقات إلكترونية تسمح بتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.وكشفت الوزارة عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في تصميم البرامج والتطبيقات الإلكترونية، تجيز استخدام التطبيقة للحيلولة دون تفشي الفيروس مع استعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، كأحد الحلول التي أطلقتها دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية لتحديد نطاق تفشي الفيروس وتعقب الاصابات.ويتكمن التطبيق الجديد الذي أطلق عليه اسم "إحمي"، من تحديد أماكن تواجد المصابين والمخالطين لهم في الفضاءات العامة ووسائل النقل عبر الهواتف الجوالة واللوحات الإلكترونية المجهزّة بنظام تشغيل "أندرويد" أو "أيواس".وأوضحت الوزارة، أن هذ التطبيق يخضع لكل متطلبات حماية المعطيات الشخصية بحسب القوانين.وخففت تونس قيود الحجر الصحي مع انحسار عدد المصابين إلى مستوى الصفر على امتداد أغلب أيام الأسبوع المنقضي مقابل استقرار في عدد الوفيات وزيادة مطردة لحالات الشفاء.