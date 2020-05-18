محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين (صور)

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجولة موسعة بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة بعض الأعمال التي تتم بمجمع المواقف العام، والورشة المركزية، ومحيط منطقة الموقف الجديد.ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من عمل باكيات للباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف للقضاء على الإشغالات العشوائية، وتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين لمساعدتهم في مزاولة نشاطهم من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم، موجها بسرعة رفع جميع المخلفات الخراسانية، ونظافة مجمع المواقف، تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها بعد أجازة عيد الفطر المبارك.كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الورشة المركزية، حيث وجه بسرعة إصلاح جميع الأعطال القديمة، وتفعيل دور الورشة المركزية في إصلاح جميع معدات مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة القادمة وسرعة تسليم تلك المعدات لعودتها للعمل بأماكنها.رافق محافظ كفر الشيخ في جولته، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عادل كامل، مدير مجمع المواقف، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات.