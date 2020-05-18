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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: توريد 4401 طن من القمح للصوامع والشون بقنا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:57 م
القمح
القمح
قنا: إسلام البكري
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم توريد 4401 طن و161 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 119633 طن و570 كيلوجرام من القمح، مؤكدا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء"، حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

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