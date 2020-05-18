82 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 6952 حالة.وأفادت الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس (كوفيد-19) بلغ 88 ألفا و584 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة.وأضاف: جرى تسجيل 98 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3758 حالة.