انخفاض في حالات الإصابة بأونتاريو الكندية و23 وفاة

أعلن مسئولو الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 23 حالة وفاة و304 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد- 19".وتمثل الحالات الجديدة انخفاضًا طفيفًا عن تلك التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أعلن مسئولو الصحة يوم السبت الماضي، عن 391 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى عدد من الإصابات التي تم الإعلان عنها في يوم واحد منذ التاسع من مايو، وسجلت المقاطعة أمس الأحد 340 إصابة جديدة بالفيروس.وبذلك يصل إجمالي الإصابات في أونتاريو حتى اليوم الإثنين، إلى 22957 حالة، من ضمنها 1904 حالات وفاة، كما وصل إجمالي الإصابات في كندا إلى 77309 حالات، و5805 حالات وفاة.يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه رئيس الوزراء، جستن ترودو، ورؤساء حكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة على ضرورة الإبقاء على الإجراءات الصارمة المتصلة بالصحة العامة على الحدود الكندية الأمريكية خلال جائحة "كوفيد- 19".وكانت كندا والولايات المتحدة، قد توصلتا لاتفاق لإغلاق حدودهما البرية المشتركة، بوجه الأفراد الذين يقومون برحلات غير ضرورية ابتداء من 21 مارس الماضي، ولمدة شهر.ويهدف الإجراء للحفاظ على سلامة سكان البلدين في ظل جائحة "كوفيد- 19"، لكن الحدود ظلت مفتوحة أمام التجارة بين البلدين لضمان الحفاظ على الاستقرار في سلاسل توريد السلع.