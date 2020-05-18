سلوفاكيا تعلن تخفيف قيود كورونا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش للصحفيين، إن الزيادة اليومية لأقل من عشر إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تسمح للحكومة بتخفيف «بشكل كبير» قيود التباعد الاجتماعي اعتبارًا من يوم الأربعاء، جاء ذلك بعد اجتماع مع لجنة العلماء في براتيسلافا.وسيتم السماح للسكان السلوفاكيين بالسفر إلى ثماني دول بدون حجر إذا ما عادوا خلال 24 ساعة.ولن تكون الكمامات إلزامية في الأماكن الخارجية، وسوف يتم السماح للحانات والمطاعم بالعمل داخل مبانيها، وسوف يعاد فتح مجمعات التسوق، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.كما سيعاد فتح الحضانات والمدارس الابتدائية حتى الصف الخامس في الأول من يونيو.