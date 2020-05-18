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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: ارتفاع إصابات كورونا لـ931

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:57 م
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، اليوم الإثنين، إلى 931 إصابة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، كلها من المقيمين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 931 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، حسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 251.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، عن التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 مايو الحالي.

وانتهت أمس، فترة الإقفال العام لمدة أربعة أيام كان قد تم إعلانها في 13 مايو الحالي، وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، عن فتح البلد جزئيًا ابتداءً من اليوم الإثنين.

فيما اقترح وزير التربية استكمال العام الدراسي عن بُعد ومن دون حضور، وإلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار في هذا الصدد.

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