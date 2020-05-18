إسبانيا تسجل 59 وفاة بكورونا في أدنى حصيلة خلال شهرين

قالت الحكومة الإسبانية، إنها سجلت 59 حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.وذكرت أرقام وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27709، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231606 حالات، اليوم الإثنين، مقابل 231350 في اليوم السابق.وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون المئة لليوم الثاني على التوالي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.