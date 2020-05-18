العاهل الأردني يؤكد ضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وضبط النفقات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة وضع خطط لزيادة الصادرات وتخفيف الضغط على الاقتصاد وضبط النفقات الحكومية، والاستفادة من الفرص المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.ولفت الملك عبدالله الثاني -خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- إلى أهمية توضيح الرسائل الإعلامية المتعلقة بتعليمات الغلق بشكل واف لتلافي المخالفات.وأشار إلى ضرورة اختيار ثلاث مناطق في الأردن، في الشمال والوسط والجنوب، لتجهيزها كمواقع تصلح لأن تكون مراكز تجمع تستوعب أعدادا كبيرة في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعية.