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الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أمين عهدة بحوزته أكثر من طن سكر فاسد في الساحل

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:22 م
سكر فاسد
سكر فاسد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (1،140 طن من السلع الغذائية "السكر الحر") بها تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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