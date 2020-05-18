هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة ورسالة رومانسية

احتفلت الفنانة هبة مجدي، بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن، بصورة ورسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وقالت هبة مجدي، في تعليقها على الصورة: "18\5.. عيد ميلاد سعيد حبيبي.. أحبك"، وحصدت الصورة العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.من ناحية أخرى، تشارك هبة مجدي، في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.