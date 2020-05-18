محافظ دمياط توافق على فض أختام عدد من المحلات برأس البر

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على توفيق أوضاع عدد من المحلات التى تم إغلاقها خلال الحملات المُنفذة الأسبوع الماضى وفض أختامها.وأوضحت المحافظ أنه جارى تلقى طلبات المواطنين المنتفعين بالمحلات المغلقة إداريًا ضمن أعمال تنفيذ القرار ١٧٤ لسنة ٢٠١٩، والمتضمن تنفيذ عدد من القرارات السابق صدورها من سنوات سابقة وذلك تنفيذا لأحكام القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ مع أخذ الإقرار اللازم على مقدمى الطلبات بسداد كافة الرسوم والمستحقات المالية للوحدة وأيضًا سداد المستحقات الضريبية عن تلك المحلات، وذلك فى موعد أقصاه الأول من يوليو ٢٠٢٠، إذ وجهت المحافظ تعليماتها الى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وإغلاق تلك المحال فى حال عدم الالتزام بالميعاد المذكور.