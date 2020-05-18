إخلاء سبيل متهمين بإعادة إحياء «وايت نايتس»

أخلت النيابة العامة سبيل متهمين من مشجعي نادي الزمالك في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس "وايت نايتس"، بضمان محل إقامتهم.أجرت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تحرياتها حول عدد من المتهمين من مشجعي نادي الزمالك أعضاء "ألتراس زملكاوي"، في قضية اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "وايت نايتس"، والتي ذكرت فيها أنهم اشتركوا مع آخرين في محاولة إعادة إحياء تنظيم مخالف للقانون، تحت مسمى "الوايت نايتس" يهدف لإثارة الشغب في الأندية الرياضية.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى هذه الجماعة.