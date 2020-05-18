اسكتلندا تدرس تخفيف قيود الإغلاق بسبب كورونا

أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الاثنين، إن حكومتها ستنشر "خريطة الطريق" التي تحدد مسار اسكتلندا للخروج من الإغلاق يوم الخميس القادم، مضيفة أن القيود الحالية قد يتم تخفيفها في 28 مايو المقبل إذا تم إحراز تقدم في الحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت ستيرجن - خلال المؤتمر الصحفي اليومي لها في أدنبره - إنه يمكن إجراء تغييرات على القيود الحالية بعد الموعد المقرر للمراجعة القادمة للإجراءات الإغلاق في 28 مايو، وفقا لما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.وتأتي خطة اسكتلندا لتخفيف القيود تدريجيا بعد أسبوعين تقريبًا من إعلان رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون عن خطة مماثلة لانجلترا.وقالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا إن الخطة ستأخذ في الاعتبار التقديرات المحدثة لمعدل انتقال العدوى (الرقم R)، وعدد الحالات.وأشارت إلى إنه قد لا يتم تحديد مواعيد ثابتة للتغييرات التي ستطرأ على القيود، لكنها أضافت قائلة: "ستؤكد خارطة الطريق يوم الخميس أنه على افتراض أننا نرى تقدمًا في كبح الفيروس، فإن المرحلة الأولى ستبدأ من تاريخ المراجعة الرسمية التالية في 28 مايو".وبينت إنه في غضون "بضعة أيام" من المراجعة، ستهدف الحكومة إلى السماح بمزيد من الأنشطة في الهواء الطلق، مثل الجلوس في المتنزهات، والاجتماع في الخارج مع أفراد من أسرة أخرى، وإعادة فتح الحدائق، والسماح بأنشطة رياضية خارجية محدودة مثل الصيد والجولف.كما أعلنت ستيرجن أيضًا عن أن الحكومة الاسكتلندية توسع نطاق الوصول إلى اختبارات فيروس كورونا، موضحة أن أي شخص فوق سن الخامسة يعاني من أي من أعراض كوفيد-19، بما في ذلك فقدان حاسة التذوق أو حاسة الشم، سيكون بإمكانه حجز موعد لإجراء الاختبار.يذكر أن العدد الرسمي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في اسكتلندا بلغ حتى يوم أمس الأحد 2103، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس 14 ألفا و537.