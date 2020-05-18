محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء موقف الشهداء النموذجي المطور

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمركز ومدينة الشهداء، بدأت الجولة بتفقد أعمال انشاء موقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 مليون جنيه والمقام علي مساحة 4500 م مكون من مبني اداري وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه، بحضور الاستاذ مجدي رياض رئيس مدينة الشهداء والنائب ابراهيم خليف عضو مجلس النواب، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال رصف الطريق من امام مستشفي الشهداء وصولا إلى الموقف النموذجي، وكذا استغلال موقع الموقف القديم في انشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وابناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة.وتابع المحافظ ميدانيا أعمال تجهيز رصف شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء بطول 3 كيلو متر بتكلفة استثمارية تقدر ب 13 مليون جنيه يشمل أعمال رصف وتعلية وانشاء غرف امطار وبلدورات واعمدة ديكورية في الجزيرة الوسطي، كما وجه رئيس المدينة بتوسعة طريق جسر المشروع ( طريق النصر ) وازدواج الطريق من الجانيبن لمسافة كيلو ونصف وتجميل الجزيرة الوسطي واعادة تأهيلها وفقا للرسومات الهندسية المعدة من كلية الهندسة.هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي ادراج الطريق بدءا من مدخل كمشيش وحتي الشهداء ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة للعام القادم.هذا وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيا مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز.