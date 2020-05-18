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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قافلة الخير» تصل أسوان وتوزع 17 ألف و500 كرتونة مساعدات

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:02 م
قافلة الخير
قافلة الخير
أسوان_إسراء توفيق
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سلمت، 17 ألف و500 كرتونة التى تضمها قافلة الخير لمحافظات جنوب الصعيد، دعمًا من مؤسسة مصر الخير بالإشتراك مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وخاصة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد بتوفير الدعم والمساندة لهم، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

و بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وأيضًا الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة ومدير عام التضامن الإجتماعى أحمد حمدى.

وقد شهدت مراسم التسليم عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير آلية تسلم كرتونة الخير من أمام مبنى ديوان عام المحافظة ضمن 5 محافظات أخرى وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا والأقصر.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير فى مساندتها للجهود الحكومية للعمل على تحسين مستوى معيشة البسطاء بجميع القرى والمناطق النائية والأحياء الشعبية، وخاصة فى ظل الظروف الإستثنائية والتداعيات الناتجة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مؤسسة مصر الخير قامت بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بتوزيع 18 ألف و300 كرتونة وشنطة للسلع الغذائية بأوزان مختلفة، وأيضًا شنطة للحماية الطبية بداية من منتصف مارس الماضى وحتى الآن على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة الغير منتظمة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

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