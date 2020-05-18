محافظ أسوان يشهد توزيع 10000 كرتونة مواد غذائية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و8 طن فراخ مجمدة من صندوق تحيا مصر للأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" والتى أطلق فعالياتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول دعمًا من الصندوق لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد..جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب محمود رشدى منسق صندوق تحيا مصر بقطاع الصعيد، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية الذين قاموا بإستلام مخصصات القرى.وأوضح محافظ أسوان، بأنه تم توزيع هذه الكميات من المواد الغذائية من قبل صندوق تحيا مصر على جمعيات مصر الخير وصناع الحياة وصناع الحياة والبر والتقوى، بجانب مؤسسة بنك الحياة الكريمة حيث ستتولى هذه الجمعيات توزيع كافة الكميات على الأسر الأكثر إحتياجًا بعدد 12 قرية من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى..وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى الذى يقوم به صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المرحلة الراهنة من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدمًا شكره لمسئولى صندوق تحيا مصر وكافة المؤسسات الأهلية المشاركة فى المبادرة الإنسانية.