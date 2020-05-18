أجهزة تصوير دقيقة لمراقبة الحجر الصحي من ارتفاعات عالية بموسكو (فيديو)

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات تظهر من خلالها استخدام أجهزة الأمن الروسية في ضواحي موسكو، نظام المراقبة بالفيديو عالي الدقة "OKO"وتم استخدام تلك الأجهزة لرصد الامتثال للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا.وتعتزم الأجهزة الأمنية استخدام هذه المنظومة المخصصة للمراقبة، لرصد الوضع في الحدائق ومنع انتهاك الإجراءات التي أعلنتها السطات الروسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.هذا وستنضم إلى العمل على منظومة "OKO" هذه وحدة طيران من الحرس الوطني الروسي.وقالت إدارة قوات الحرس الروسي، في بيان، إن نظام المراقبة بالفيديو من ارتفاعات عالية، سيساعد في رصد المخالفات من الجو ونقل المعلومات المتعلقة بمرتكبي هذه الانتهاكات إلى الوحدات والدوريات المباشرة.