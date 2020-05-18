«بالفيديو كونفرنس».. «رحمي» و«فؤاد» يستعرضان موقف مصانع التدوير

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا، ومصنع تدوير المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.وأضاف محافظ الغربية، أن هذا اللقاء ياتي في إطار اتفاقيات التعاوني المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الالماني(KFW).من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة علي الارتقاء بمنطومةً القمامة، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الانتاج الحزبي والتنمية المحلية والبيئة.