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الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال بشأن لقاح لكورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:47 م
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
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قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجارب
لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" التفاؤل، بينما يعول المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58 بالمائة إلى 24059.98 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40 بالمائة إلى 2932.38 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80 بالمائة إلى 9177.15 نقطة.

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