وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال بشأن لقاح لكورونا

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجاربلقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" التفاؤل، بينما يعول المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58 بالمائة إلى 24059.98 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40 بالمائة إلى 2932.38 نقطة.وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80 بالمائة إلى 9177.15 نقطة.