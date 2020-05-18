«المصريين الأحرار» ينعى شهداء قبر عمير بالشيخ زويد

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة عصام خليل وقيادات وأعضاء الحزب، شهداء الحادث الإرهابي بقرية قبر عمير بالشيخ زويد، مقدّمًا العزاء إلى الشعب المصري وأسر الشهداء الذين راحوا فداءً للوطن.وأكد الحزب أن هذا العمل الإرهابي الخسيس لن يدوم طويلًا طالما الشعب المصري يقف يدًا واحدة خلف رئيسه وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، فلن يضيع دم هؤلاء الشهداء هدرًا.ودعا الحزب الشعب المصري إلى أن يزيد من وحدته وصلابته أمام العدو الإرهاب الذي يريد هدم الدولة، لكن لن ينال غرضه وستظل مصر قوية، ولها أبناء أقوياء يقفون أمام العدو ليقهروه.