«الإصلاح الزراعى»: سعر توريد القمح يغطى تكلفة الإنتاج

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن موسم تسويق القمح يسير بشكل جيد ومبادرة المزارعين بالتوريد نتيجة ارتفاع سعر الإردب إلى ٧٠٠ جنيه للإردب وهو سعر عادل يغطي تكلفة الإنتاج ويوفر هامش ربح جيدا، مطالبا وزارة الزراعة بتطبيق سيناريو القمح على كل المحاصيل الزراعية من أجل تنمية حقيقية مستدامة داخل القطاع الزراعي.وأضاف الشراكي، في تصريحات للدستور، أن القمح المصري له وضع خاص ضمن المحاصيل الاستراتيجية نظرا لأهميته في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وبالتالي يكون هناك إقبال شديد على عمليات التوريد للحكومة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء القمح من التجار وخاصة شركات المكرونة الخاصة تسمح لها الحكومة بالحصول على نسبة صغيرة من محصول القمح لتغطية احتياجات التصنيع ومن ثم طرح وتوفير المتاح في الأسواق.