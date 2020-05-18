السنغال تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته الإذاعة السنغالية، أنه بعد فحص 1162 شخصا تم تسجيل 64 إصابة بالفيروس، منوهة بتعافي 103 حالات.وأشارت إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس منذ تفشيه في مارس الماضي، بلغ 2544 حالة، تعافى منهم 1670 وتوفي 26 شخصا.