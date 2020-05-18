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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون وميركل يطرحان مبادرة لإنعاش الاتحاد الأوروبي

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:32 م
ماكرون وميركل
ماكرون وميركل
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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طرح مبادرة مشتركة لإنعاش الاتحاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع يعقدانه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، اليوم الإثنين.

وقال قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن ماكرون وميركل سيعلنان عن "مبادرة فرنسية ألمانية للاستجابة لأزمة كوفيد- 19 على المستوى الأوروبي في مجالات الصحة، والإنعاش الاقتصادي، والتحول البيئي والرقمي، والسيادة الصناعية"، حسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ومن المقرر أن يجتمع الجانبان في وقت لاحق اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أن يتبع ذلك إعلان مشترك ومؤتمر صحفي، وذلك عقب أسابيع من الجدل في الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع مليارات اليورو اللازمة لمواجهة الركود، حسب الصحيفة.

وكان التكتل الأوروبي قد أقر خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يورو، كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى اقتراح ميزانية تمكنها من إطلاق حزمة تحفيز بقيمة تريليون يورو.

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