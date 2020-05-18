السويس تستعد لامتحانات التخلف فى ظل إجراءات مشددة

اجتمعت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالسويس، سلمى الشاعر، صباح اليوم الإثنين، بقيادات التعليم العام، لبحث آليات الاستعداد لاستقبال امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول، لجميع مراحل التعليم العام، الابتدائي والإعدادي والثانوي العام.وأكدت الأستاذة سلمى الشاعر على ضرورة وضع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة على رأس قائمة الأولويات، ومنها تأدية الطلاب لامتحانهم بمدارسهم وتخفيض كثافات اللجان والالتزام بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان الامتحانية ومرافقها.وأعدت مديرية التربية والتعليم بالسويس، خطة زمنية لجدول الامتحانات، سوف يتم الإعلان عنها عقب موافقة محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.حضر الاجتماع مدير عام التعليم العام أشرف السروي، ومدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات رضا سليمان، ومدير إدارة التعليم الثانوي رؤوف عياد، ومدير إدارة التعليم الابتدائي جميلة عمر، ومدير إدارة التعليم الإعدادي أيمن أمين، ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية أحلام السيد.