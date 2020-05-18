«اتحاد التعليم»: الوزارة حريصة على مصلحة طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم، إن القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم يضعون صحة وأمان الطالب على رأس أولوياتهم، ولذا وضعوا في الاعتبار توفير أدوات النظافة والحماية والإسعافات الأولية داخل لجان الامتحانات، مع الحرص على التباعد بين الطلاب، وتوفير غرف للعزل، وسيارات إسعاف.وأضاف "عبدالفتاح" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين أمر جيد وفرصة للطالب لمزيد من المراجعة، منوهًا بأن وزارة التعليم وضعت إمكانية إعادة الامتحان للطالب الذي لم يتمكن من إجراء الامتحان لظرف قهري.وناشد أولياء الأمور عدم الغضب من قرارات وزارة التربية والتعليم، معقبًا: "مفيش داعي نقول لا من أجل الاعتراض على شيء هم أدرى به، فالهدف الأساسي لقرارات وزارة التعليم هو الحفاظ على صحة الطالب والمواطنين، وليس التحكم في الطلاب، ولو طالب واحد اتصاب بفيروس "كورونا" هينقل الإصابة لأفراد أسرته، وهندخل في متاهة إحنا في غنى عنها".