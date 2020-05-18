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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:27 م
رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبري، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات وفض التجمعات، وذلك في إطار توجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، بضرورة إزالة جميع الاشغالات بالمدينة وإعادة الانظباط لكل الشوارع.

وشارك في الحملة شرطة المرافق والإنقاذ ومجلس المدينة، حيث أسفرت عن إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين من شارع البحر والحنفي والعباسي القديم ومنطقه ابوشاهين وسوق ابوشاهين.

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، الي جانب رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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