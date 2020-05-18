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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«توفيق» يعلن جاهزيته لتطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:21 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال الجديدة ابتداءً من يوليو المقبل خلال 2020 وذلك عقب الموافقة المبدئية للجنة الاقتصادية، ومن ثمّ نأمل في الموافقة العامة لمجلس النواب.

أضاف توفيق لـ«الدستور»، أن الوزارة جاهزة لتطبيق جميع التعديلات الخاصة بتحسين منظومة الإدارة في الشركات، مشيرًا إلى أن جميع التعديلات الخاصة بمنظومة الإدارة يتم تطبيقها في مجالس الإدارة الجديدة التي يتم تعينها بموافقة الجمعيات العمومية.

وأشار إلى أنه عندما تولّى حقيبة الوزارة كان هناك سيناريوهين مختصّين بالقانون، الأول هو العمل بقانون 159 بدلًا من قانون 203 أو إجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال وهو ما دعمته بقوة.

وأوضح الوزير أنه كان من الضروري موافقة مجلس النواب على التعديلات الخاصة بالقانون قبل انتهاء العام المالي الحالي من أجل بدء العام المالي الجديد يوليو المقبل بالتعديلات الجديدة.

وأكد أن موافقة اللجنة الاقتصادية ستدعم موافقة مجلس النواب التي من المقرر أن تكون في القريب العاجل، مشددًا على أن التعديلات الجديدة ستدعم خطة التطوير وإصلاح المنظومة في الشركات التي تحظى بدعم سياسي على أعلى مستوى من جانب القيادة السياسية في البلاد حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذ الخطة كل شهر أو شهر ونصف الشهر تقريبًا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه خلال يوليو 2021 سنكون طبقنا التعديلات بصورة نهائية، ما يجعلنا دون خسائر فادحة أو مديونيات عظيمة وضخمة في الشركات حيث يمثل هذا التحدي بالنسبة لنا مسألة نجاح حقيقي ونسعى لها بقوة.

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