«البيجاما» بطل لبس العيد

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن هناك إقبالًا على شراء البيجامات الخاصة بلبس المنزل سواء كانت رجالي أو حريمي وفق تداعيات أزمة "كورونا" ومنع التجمعات.وأضاف حسن، في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك ركودًا تامًا في حركة البيع لملابس الخروج هذا العام بنسبة كبيرة ولا تتعدى نسبة البيع ٣٠ %.وأوضح أن هذا الموسم هو موسم البيع للتجار الذي شهد تراجع في القوى الشرائية بسبب تأثيرات "كورونا" وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء على مستوي العالم، مما أسهم في تقديم تخفيضات وصلت إلى ٤٠%.