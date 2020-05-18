ارتفاع معظم بورصات الخليج بفضل صعود أسعار النفط والسعودية تقود المكاسب

ارتفع معظم بورصات الخليج الرئيسية، اليوم الإثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية بعد أن تلقى قطاعها المصرفي دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات.وارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.وقفز خام برنت 6.1 بالمائة إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش.وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4 بالمائة فيما ربح سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمائة.وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.3 بالمائة بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول 19.6 بالمائة بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.3 بالمائة بعد أن أعلن عن زيادة الأرباح الفصلية 2.1 بالمائة.وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 1.3 بالمائة إلى 32.35 ريال ما يزيد على سعر الطرح العام الأولي للشركة البالغ 32 ريالا، والذي لامسته الشركة لآخر مرة في 12 أبريل.وفي دبي، ربح المؤشر 0.4 بالمائة فيما أضاف سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.2 بالمائة.وقفز سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمائة بعد أن قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على استغلال الاحتياطي الإلزامي لخفض الخسائر المتراكمة التي بلغت 2.14 مليار درهم (582.68 مليون دولار) وتمثل نحو 50 بالمائة من رأس المال.وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:السعودية.. ارتفع المؤشر 1.4 بالمائة إلى 6921 نقطة.أبوظبي.. نزل المؤشر 0.1 بالمائة إلى 4061 نقطة.دبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمائة إلى 1920 نقطة.البحرين.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمائة ليبلغ 1254 نقطة.سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.3 بالمائة إلى 3427 نقطة.الكويت.. تقدم المؤشر واحدا بالمائة إلى 5196 نقطة.(الدولار = 3.7560 ريال سعودي)(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي)