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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع أجهزة كهربائية على 21 يتيمة ببنى سويف

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:32 م
توزيع أجهزة كهربائية
توزيع أجهزة كهربائية
بنى سويف- محمد حفيظ
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نظمت إدارة مؤسسة السيدة حورية الخيرية ببنى سويف وبالتعاون مع مجموعة تيتان للأسمنت حفلًا مصغرًا، وتحت إجراءات احترازية، برعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، وبحضور المستشار محمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية الخيرية رضي الله عنها، والشيخ كمال عبدالتواب، إمام المسجد، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت.

وتم خلال الاحتفال توزيع أجهزة كهربائية على 21 يتيمة، ممن يحصلن على مساعدات من المؤسسة.

قال توني عثمان، مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت، إن توجيهات المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به، من خلال زواج اليتيمات بالاشتراك مع مؤسسة السيدة حورية الخيرية، وإقامة مستشفى بطاقة 24 سريرًا، ومسابقة حفظ القرآن الكريم، ودعم الطلبة غير القادرين، وهو الدور الذي تلعبه الشركة طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المؤسسة تبرعت بمائة ألف جنيه في زواج اليتيمات.

وأكد المستشار محمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية الخيرية، بأن إدارة المؤسسة تثمن الدور المجتمعي لشركة تيتان، وأن المؤسسة قامت بأنشطة كثيرة، من مساعدات للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن دعمها لليتيمات بالأجهزة الكهربائية المنزلية.

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