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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مد باب الترشح لجائزة السلطان قابوس للثقافة والعلوم.. 8 أكتوبر

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:26 م
السلطان قابوس
السلطان قابوس
جمال عاشور
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أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن تمديد فترة الترشح للدورة التاسعة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ودول العالم جراء انتشار جائحة فيروس "كورونا"، إلى يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وتهدف جائزة السلطان قابوس، إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلًا لتعزيز التقدم الحضاري الإنساني، والإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي، وغرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الصاعدة؛ من خلال توفير بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري، وفتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد، وتكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني.

وتعد جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، وفق ما هو مُقرّر لها؛ جائزة سنوية، يتم منحها بالتناوب دوريًا كل سنتين؛ بحيث تكون تقديرية في عام؛ يتنافس فيها العُمانيون إلى جانب إخوانهم العرب، وفي عام آخر للعُمانيين فقط، ويتولى تنظيم سير العمل بالجائزة "مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم"، وذلك من حيث تحديد فروع الجائزة، والإعلان عن فتح باب الترشح، وموعد إغلاقه، وتشكيل لجان الفرز والتحكيم ومواعيد إعلان النتائج، وتسليم الجائزة، وتؤول الجائزة وآلية تنفيذها إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

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