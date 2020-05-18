«تمريض حلوان» تقدم نصائح صحية وغذائية لمرضى الربو في رمضان

قدمت كلية التمريض بجامعة حلوان نصائح صحية وغذائية هامة عن كيفية الصيام لمرضى الربو، وذلك في إطار حملتها التوعوية الصحية خلال شهر رمضان المبارك والتي تقدم فيها النصائح الطبية للصائمين تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن كلية التمريض تسعى من خلال هذه الحملة التوعوية لتقديم عدد من النصائح التى تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك.وأضافت أن نصيحة اليوم يقدمها الدكتور أنس سعيد محمد الزيات مدرس تمريض صحة المجتمع بالكلية.مرض الربو هو مرض مزمن يصيب الجهاز التنفسي، ويؤدي إلى التهاب مزمن في الشعب الهوائية، فينتج عنه حدوث أزمات متكررة من ضيق التنفس، والسعال وألم في الصدر.هل يمكن لمريض الربو أن يصوم؟نعم، مرضى الربو يمكنهم الصيام، خصوصًا وإذا كان المرض لديه مستقرًا والأعراض خفيفة؛ إذ إن مرض الربو من الأمراض التي تستفيد من الصيام من خلال تحسين كفاءة الرئتين وسعتهما، حيث إن الصيام يقلل نواتج الفضلات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى تنشيط الرئة وعملها بشكل أفضلأولا: النصائح الصحية لمرضى الربو في شهر رمضانيحتاج مريض الربو إلى اتباع بعض الإرشادات المهمة، لينعم بصيام الشهر الفضيل بأمان، وبدون التعرض لأزمات حادة، ومن هذه النصائح والإرشادات:1- تجنب الأماكن الحارة والجافة في رمضان والجلوس في تهوية مناسبة؛ وذلك لأن الحرارة والجفاف من شأنه تفاقم أعراض مريض الربو.2- تجنب الإجهاد والإرهاق، والحصول على عدد كافي من ساعات النوم3- البعد عن التدخين والمدخنين تمامًا.4- البعد عن مصادر تلوث الهواء قدر الإمكان كعوادم السيارات، والأبخرة، والغازات وغيرها5- تجنب الوسائد المحشوة بالريش، أو الصوف أثناء النوم واستخدام المنتجات القطنية بدلًا من ذلك مع الحرص على تهويتها جيدًا6- تجنب الخروج في أوقات العواصف الترابية أثناء وقت الصيام7- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان خصوصًا في أثناء فترة الصيام.8- تجنب الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة داخل المنزل خصوصًا القطط والكلاب.9- تناول الدواء بانتظام ووفق تعليمات الطبيب المعالج، وإبلاغ الطبيب إذا شعرت بتكرار أعراض الربو لديك وذلك ليقوم الطبيب بتعديل الخطة العلاجية لك.10- احتفظ بالبخاخ الخاص بك معك دائمًا في أي مكان تذهب إليه فربما تحتاجه فجأة وباستعماله تنقذ حياتك!ثانيا: النصائح الغذائية لمرضى الربو في شهر رمضان1- تجنب تناول وجبات دسمه على الإفطار أو السحور وتناول بدلًا من ذلك وجبات صغيرة ومتكررة بين الإفطار والسحور وذلك لتجنب عسر الهضم وامتلاء البطن الذي قد يحدث ويسبب ضيق بالتنفس2- تناول ملعقة من العسل مع التمر أثناء الإفطار لتلطيف الغشاء المخاطي3- الإكثار من تناول السوائل أثناء السحور والإفطار خاصة المياه وذلك ليصبح البلغم أكثر ليونة مما يساعد في سهولة إخراجه وتجنب الجفاف.4- الابتعاد عن المواد الحارة مثل البهارات والأطعمة الدسمة، لأنها تزيد من مادة الهيستامين وزيادة الحساسية في الجسم5- تناول طعام صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة لتقوية الجهاز المناعي.6- تجنب الأغذية المهيجة لحالات الربو وتلك المسببة للغازات والانتفاخ كالكرنب والقرنبيط والتقليل من المشروبات الغازية.7- الاكثار من تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين سي، لأنها أطعمة مضادة للأكسدة وتعمل على تقليل الالتهاب مثل البروكلي، البرتقال، اليوسفي، الفراولة، الكيوي وكذلك الليمون والجوافة8- تناول الأطعمة المحتوية على أحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها تتمتع بخواص مضادة للالتهابات وتساهم في السيطرة على أعراض الربو مثل السمك والسلمون والتونا.9- حاول التقليل من تناول الأطعمة الجاهزة لما تحتوي من زيوت نباتية10- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ " مثل الجزر والبطاطا الحلوة لتقليل من التهابات الشعب الهوائية11- تجنب تناول الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة قدر الإمكان، لأنها قد تزيد من حدوث أعراض الربو12- حاول التقليل من الأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية؛ وذلك لأنها تعمل على زيادة الوزن مما قد يزيد حدة أعراض الربو.13- يفضل طهي الطعام باستخدام زيت الزيتون لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3 الدهنية14- ينصح بإضافة الزنجبيل والكركم والروزماري والفلفل الأحمر للطعام وكذلك الثوم والبصل، لأنهما أطعمة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساهم في تعزيز القدرة على التنفسبسهولة، وتساهم على فتح المجاري الهوائية لأطوال فترة ممكنة15- تجنب الأطعمة المملحة، لأن الطعام المحتوي على ملح قليل يحسن من وظائف الرئةما هي الأطعمة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار أو السحور لتقليل أعراض الربو؟مثال لذلكفي وجبة الإفطاريفضل تناول: السمك بمختلف أنواعه، خصوصًا سمك السلمون والتونة، خضار سوتيه، السبانخ والسلق وكذلك يمكن تناول شرائح الكبد والجمبريالفاكهة، مثل الأناناس، والبطيخ، أو المشمشتناول سلطة خضراء تحتوي على الخس، والبقدونس، والفلفل الأخضر بالإضافة إلى زيت الزيتون.في وجبة السحورفيفضل الإكثار من تناول: الطماطم والجبن، والفاكهة مثل التفاح، العنب أو الكنتالوب، والبيض أو اللبن لاحتوائهم على فيتامين د (ولكن بشرط عدم وجود حساسية لهم من المريض)كما يمكن تناول الزبادي، والمكسرات، مثل جوز الهند، أيضًا يمكن تناول قطع من الجزر