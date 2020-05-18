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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح بنك القاهرة فرع بلبيس بعد تعقيمه

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:23 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
سارة الوردانى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإعادة فتح بنك القاهرة فرع بلبيس بعد غلقه 48 ساعة، للانتهاء إجراءات التعقيم والتطهير لمبنى البنك والمكاتب والأثاث، بعد ظهور حالة حاملة لفيروس «كورونا المستجد» بين الموظفين.

وأضح المحافظ- في بيان اليوم- أنه تم عزل المخالطين للحالة المصابة 14 يومًا وتم انتداب موظفين جدد من فروع أخرى للبنك لتسيير الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين لحين انتهاء مدة العزل للموظفين الأصلين، لافتًا إلى أنه سيتم عودة الموظفين الأساسيين للعمل بالبنك بعد التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" بين المواطنين بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بمركز بلبيس، للبدء فى إجراءات التعقيم والتطهير للبنك.

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